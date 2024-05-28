Fed üyesi Kashkari: Faiz indirimi için acele etmeye gerek görmüyorum

"HİÇBİR ŞEYİ GÖZ ARDI ETMEMELİYİZ"

"Bekleyip görmeye, fiyatlar konusunda daha fazla güven kazanmaya ihtiyacımız var" diye konuşan Kashkari, "Politika patikası konusunda hiçbir şeyi göz ardı etmemeliyiz. Güçlü iş gücü piyasası nedeniyle Fed iyi bir pozisyonda. ABD ekonomisi kayda değer şekilde dayanıklı, dirençli olmaya devam ediyor. Acele etmemiz ve faizleri indirmemize ihtiyaç görmüyorum" dedi.