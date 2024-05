Çinli yapay zeka çipi üreticileri atağa geçti

HUAWEİ ABD KISITLAMALARINI AŞTI

Çin'in bu alandaki ilerlemesi, Nvidia Corp'un gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarının ithalatını engelleyen ABD ticaret kontrolleri nedeniyle daha da zorlaştı. Bu durum, her ikisi de ABD'nin ticaret kısıtlamalarına tabi olan Huawei Technologies Co. ve Shanghai Biren Technology Co. gibi yerli alternatiflere ihtiyaç duyulmasına yol açtı.

Xu, Çin'deki yerli çiplerin hızla gelişmekte olduğunu ve SenseTime'ın sahip oldukları bilgi işlem yeteneklerini genişletmek için yerel yarı iletken şirketlerle birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi. Belirli firmaların adını vermedi, ancak Huawei, geçen yıl kendi gelişmiş akıllı telefon işlemcisini geliştirmek için ABD kısıtlamalarını başarıyla aşarak sessizce Çin'in çip teknolojisi geliştirme şampiyonu haline geldi.