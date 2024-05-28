Çinli yapay zeka çipi üreticileri atağa geçti

SenseTime Group kurucu ortağı Xu Bing'e göre, Çin'in yerli yapay zeka çip üreticileri uluslararası liderlerle aralarındaki farkı kapatma konusunda hızlı bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Xu, UBS'in Asya Yatırım Konferansı'nda verdiği bir röportajda, Asya'nın yapay zeka için hesaplama gücü sıkıntısı çektiğini ve ABD'nin önemli ölçüde gerisinde kaldığını, ancak Çin'in kaybedilen zemini telafi edecek yetenek ve veriye sahip olduğunu söyledi.

SenseTime, Çin'in yapay zeka öncülerinden biri olmasına rağmen, ülkenin yapay zeka alanındaki ilerlemelerini engelleyen kapsamlı Amerikan yaptırımlarının bir parçası olarak ABD'nin yatırım kara listesine alındı.