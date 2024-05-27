Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray’ın gözüyle gayrimenkul piyasası ve geleceği

Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, gayrimenkul piyasası ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

1-) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİZİ NASIL GELİŞTİRİYORSUNUZ?

Zeray'ın sürdürülebilirlik belgesi ve raporu hazırlandı, yakın süre içerisinde yayınlayacağız. Bu rapordaki ana hedefimiz, şirketimizi; başta sektörümüze örnek, ömrü bizden-beşerden daha uzun, hatta ölümsüz hale getirmektir. Dünyada ölü insanların inşa ettiği ölümsüz şehirler, miraslar var. Türkiye'yi inşaat sektöründe her anlamda hep birlikte hak ettiği zirveye taşıma sorumluluğundayız.

Detayına inmek gerekirse, sanatsal yaşam alanları geliştirmek üzere bir yolculuktayız ve bu sadece plan programlar çerçevesinde yönetilebilecek bir olgu değil. Her bir projeyi büyüklerimden ilham aldığım 'başına gözüne ayakta' olgusu ile enine boyuna 'Değerlendirmek Üzere' ayrıştırılmış olarak yönetme gerekliliğine inanıyorum.

2-) SEKTÖRÜN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERİNİZ NELERDİR?

Türkiye'de Gayrimenkul sektörü, son 30 senelik geçmişinde hiç bu dönem kadar gayrimenkule olan ihtiyacı yoğun olarak yaşamamıştı. Bu durum, yatırımcılar için ciddi fırsat ve avantaj olsa da toplum için fayda sağlamamaktadır. Gayrimenkul sektörü hakkında Merkez Bankası Para Politikaları Kurumunun ilgili birimleri ile düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz analiz toplantılarında görüş ve değerlendirmelerimizi şeffaflıkla paylaşmaktayız.

Detaylandırmak gerekirse orada da paylaştığım; ülkemizdeki enflasyon ile inşaat maliyeti artış endeksi ve şirket analizlerimizin arasındaki fark ciddi oranlardadır. 2 katı aşan bu farkın başlıca sebebi; 2018 krizindeki sektördeki iş gücünün dağılması ve son yaşanan deprem felaketi sebepleri ile bölgeye acil ihtiyaca karşın yapılaşmanın yoğunlaştırılması sonucunda normalin 4 katına varan işçilik maliyetlerinin artmasıdır.

Buna ilave olarak gayrimenkuldeki kira artışlarında da görüldüğü üzere, talebin artması arzın düşmesi ve sonucunda bir projenin başlangıcı ile sonu arasında %400'e varan artışlar görülmektedir.

Bu artış hiçbir güvenli finansal veya herhangi bir yatırım aracında görülmemektedir.

Rakip analizleri yaptığımız süreçlerde gördüğümüz şu durumu özellikle sizlerle de paylaşmak istiyorum;

Ülkemizin birçok bölgesinde konut üretimi gerçekleştiren firmalar var ve bu firmalar üretimlerini tamamladıktan sonra ürünleri fiyat anlamında doyum noktasına ulaştığında satışlarına başlıyor diyebilirim. Onlardan ayrışan en önemli farklarımızdan biri 'yatırımcılarımıza kazandırmanın gururu' en büyük değerlerimizden.

Zeray olarak samimiyetle ifade etmem gerekirse kuruluş süreçlerimizde sermayeye ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde satışa bağlı olarak üretim planlamalarında bulunmaktaydık. Bununla birlikte sahip olduğumuz müşteri kitlesi de bizimle birlikte kazanmaktaydılar. Ve lansmanlarımızda kazanan, kazancımıza ortak olan müşteri kitlemizi hep çok değerli gördük. Kazançlarını ortak kazanç olarak görüp gururlanıyoruz diyebilirim. Üretimlerimizi tamamladıktan sonra satışları hızlandırmanın karlılığının farkındayız fakat daha yüksek kazanç uğruna müşterilerimize sunduğumuz fırsatları hiçbir zaman kısıtlayamadık. Bazen bir müşteriye sunduğumuz herhangi bir fırsat, bir projeye özel kampanya ve benzeri durumlarda hep müşteri odaklı yaklaşımlarla genel boyutta tavırlar sergiledik. Bugün Ankara projelerimize özel sunmuş olduğumuz 250.000 TL peşinat kampanyasını tüm projelerimizde uygulamamız 'bitmiş teslime hazır projelerimizde dahi, ödemesi devam ederken kiraya verme avantajı tanımamız' bu yaklaşımlarımızın başlıca göstergesi.

Çünkü halka arz oluyoruz. Bugüne dek yatırımcılarımıza sunduğumuz bu kazançların en büyük getirisini bir DONG SESİ İLE tüm Zeray ailesine kazandıracağız.

Uygulanan kredi kısıtlamaları ve benzeri faktörler fiyat artışlarına engel olamamaktadır. Kısıtlamalar yerine arzın desteklenmesinin tercih edilmesini arzu ederdik.

Uygun rekabet koşullarının ve fırsatlarının sunulması ekonomi yönetimi için de en önemli kazançlardandır.

Sosyal devletin başlıca sorumluluklarından olan barınma konusu, ülke dinamiklerimizde ancak en uygun rekabet koşullarında beklentileri karşılayabilir. Çünkü gayrimenkule, aynı zamanda lokomotif yatırım araçlarından diyoruz... Toplum bilincimiz gereği oluşan her bireyin hayali olan Gayrimenkul Yatırımına erişilebilir imkanların sağlanmasıyla, yakın gelecekte frenlenmiş arzda bariz artış görülecektir. İşte o zaman, geçmiş dönemlerdeki gibi her daim canlı stoklarımızla talebi karşılamada öncü firmalar arasında olacağız. Bu tecrübelerimizi geçmiş dönemde bizimle olan paydaşlarımız iyi bilir. Bu bir dayanışma biçimi aynı zamanda. Bu kararlılıkla büyümeye ve büyütmeye hiç kuşkusuz devam edeceğiz.

Zeray olarak bizler ulusallaşma sorumluluğumuzu tamamlamış yapımız içerisinde her döneme özel metotlar geliştirerek özgür ve özgün yapımızı kazandık.

Gelişmiş ülkelerdeki asırlık kurumların ortak bilinci ile gelişimi Uluslararası, hatta Evrensel boyutta sonsuz bir serüven olarak görüyoruz.