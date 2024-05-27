Yellen’den dikkat çeken Rusya açıklaması

"RUSYA EKONOMİSİ GİDEREK BİR "SAVAŞ EKONOMİSİ" HALİNE GELDİ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni ikincil yaptırım yetkisi Hazine'ye, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Rusya ve diğer kuruluşlara karşı uygulanan birincil yaptırımların delinmesine yardımcı oldukları tespit edilen bankaları ABD finans sisteminden çıkarma yetkisi veriyor.

Yellen ve diğer ABD Hazine yetkilileri, Rusya ekonomisinin giderek bir "savaş ekonomisi" haline geldiğini ve sivil ve askeri ya da çift kullanımlı işlemleri birbirinden ayırmanın zorlaştığını belirttiler.

İkincil yaptırımların varlığı bankaların Rusya ile ilişkilerini zaten soğutmuş durumda, ancak Yellen Rusya'nın askeri üretimini arttırmak için gerekli malları elde etmek için yollar bulmayı başardığına dair endişelerini dile getirdi ve Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye üzerinden yapılan işlemleri örnek gösterdi.