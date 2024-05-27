Fransa MB Başkanı Villeroy: Faiz indirimi için ciddi bir alan var

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau'nun "tamamlanmış bir anlaşma" olarak nitelendirdiği önümüzdeki ay yapılacak ilk faiz indiriminin ardından, ECB politika yapıcıları arasında gevşemenin ne kadar hızlı ve ne kadar ileri götürüleceği konusunda tartışmalar devam ediyor.

Villeroy, ECB'nin Haziran ayından sonra "maksimum opsiyonellik" yaklaşımını benimsemesi gerektiğini defalarca dile getirdi.

ECB'nin ekonomik tahminleri güncellendiğinde yalnızca çeyrekte bir kez kesintiye gitmesi gerektiği yönündeki önerilere karşı çıkan Villeroy, "Temmuz ayına şimdiden söz verelim demiyorum, ancak zamanlama ve hız konusunda özgürlüğümüzü koruyalım" diye ekledi.

Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nin temel ücret göstergelerinden birinde görülen artışın görünümde bir miktar belirsizlik yarattığını ancak bu verilerin büyütülmemesi gerektiğini vurgulayan Villeroy, "Benim için hizmet enflasyonu ücretlerden ya da marjlardan daha önemli" dedi.