Apara Gündem ECB üyesi Rehn faiz indirimi için Haziran'ı işaret etti
Giriş Tarihi: 27.5.2024 12:01 Son Güncelleme: 27.5.2024 12:04

ECB üyesi Rehn faiz indirimi için Haziran'ı işaret etti

ECB üyesi Rehn faiz indirimi için Haziran’ı işaret etti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB'nin Haziran ayında faiz indirimine başlayabileceğini söyledi.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, enflasyonun ECB'nin %2'lik hedefine yaklaşmakta olduğunu, bunun da para politikasını gevşetmeyi ve Haziran ayında faizleri düşürmeye başlamayı mümkün kıldığını söyledi.

Rehn, "Enflasyon %2'lik hedefimize sürdürülebilir bir şekilde yaklaşıyor ve bu nedenle Haziran ayında para politikası duruşunu gevşetmek ve faiz oranlarını düşürmeye başlamak için zaman olgunlaştı" dedi.

Rehn, "Bu tabii ki dezenflasyonist eğilimin devam edeceği ve jeopolitik durum ve enerji fiyatlarında daha fazla gerileme olmayacağı varsayımına dayanıyor" diye ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ECB üyesi Rehn faiz indirimi için Haziran'ı işaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz