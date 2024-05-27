ECB üyesi Lane: Para politikası kısıtlayıcı bölgede tutulması gerekecek

'POLİTİKA FAİZİNİ 25 BAZ PUAN DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR'

Lane, enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefine sürdürülebilir şekilde kavuşuyor olduğunu anlatarak, Bankanın gelecek ay faizler konusunda "büyük bir sürpriz olmazsa" kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ifade etti.

Faiz oranlarının enflasyonu düşürmeye katkıda bulunmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Lane, bu nedenle verilerin dikkatle değerlendirileceğini ve ardından "kısıtlayıcı aralık içinde aşağı doğru hareket etmenin orantılı ve güvenli olup olmadığına" karar verileceğini kaydetti.

Bu arada, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2022 yazında keskin bir şekilde yükseldiğinde, ECB faiz oranlarını artıran son büyük merkez bankalarından biri oldu.

Yatırımcılar, ECB'nin 6 Haziran'daki Yönetim Konseyi toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesini bekliyor.