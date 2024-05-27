ECB üyesi Cipollone: Haziran faiz indirimi için doğru zaman

"DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İÇİN KOŞULLAR MEVCUT"

Cipollone'nin açıklamaları, İtalya Merkez Bankası Başkanı Panetta'nın Cumartesi günü Stresa'da düzenlenen Yedi Grup Maliye Bakanları ve Merkez Bankacıları toplantısı çerçevesinde yaptığı ve 6 Haziran'daki toplantıda para politikasında bir değişiklik yapılması için koşulların mevcut olduğunu söylediği yorumlarını yineledi.

Panetta, "Toplantıdan toplantıya karar verme mantığımız var, ancak fikir birliğinin genişlediğine ve daha fazla şüphe duyanların bile bir indirim konusunda anlaşmaya vardığına inanıyorum" dedi.