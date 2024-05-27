Çinli gayrimenkul geliştiricisinin tasfiye duruşması ertelendi

'YENİDEN YAPILANMANIN ŞARTLARINI GÖRÜŞÜYORLAR'

Shenzhen merkezli geliştirici, 2021'in sonlarında 12 milyar dolarlık offshore borcunu ödeyememesinin ardından iki yıldır offshore borcunu yeniden yapılandırmak için çalışıyor.

Mahkeme önündeki konu, ödenmemiş anaparası 750 milyon dolar olan 2023 tahvillerinin ödenmemesiyle ilgili. Büyük bir tahvil sahibi grubunun mütevellisi olan Citicorp International, Mart ayından bu yana dilekçe sahibi olarak hareket ediyor.

Ertelemenin nedeni açıklanmadı. Kaisa'dan bir sözcü, tahvil sahipleri grubuyla yeniden yapılandırma planının belirli şartlarını görüştüklerini söyledi.