BOJ’un faizi yüzde 0,5’e çıkarabileceği öngörüldü

ENFLASYON BEKLENTİLERİ SON İKİ YILDA DEĞİŞTİ

Masai, kurumsal ve hanehalkı enflasyon beklentilerinin, fiyatların son iki yılda yükselmesiyle birlikte değiştiğini söyledi. "BOJ her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyor, ancak aynı zamanda zayıf yen olan yan etkiyle de uğraşmak zorundalar" diye konuşan "İşin iyi tarafı, şirketler iyi sonuçlar elde ediyor ve geleceğe yatırım yapmak için yeterli kapasiteye sahipler" ifadelerini kullandı.

Masai, merkez bankasının son politika toplantılarındaki görüşlerinin özeti ve liderlerinin yorumları da dahil olmak üzere son iletişimlerine dayanarak, yetkililerin devlet tahvili getiri eğrisini daha da dikleştirmeye odaklanmış göründüğünü de söyledi.