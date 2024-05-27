BOJ: Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde ihtiyatlı şekilde ilerleyeceğiz

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Boj'un enflasyon hedeflemesi çerçevesinde ihtiyatlı bir şekilde ilerleyeceğini belirterek, yıllarca süren ultra kolay para politikasının ardından Japonya için bazı zorlukların "benzersiz bir şekilde zor" olduğunu kaydetti.

BoJ'un ev sahipliğinde Tokyo'da düzenlenen merkez bankacılığı konulu konferansın açılış konuşmasını yapan Ueda, Japonya'nın "sıfırdan uzaklaşma ve enflasyon beklentilerini yükseltme konusunda ilerleme kaydettiğini" söyledi.

Ueda, "BoJ, %2 enflasyona sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmak için, enflasyon hedeflemesi çerçevesine sahip diğer merkez bankalarının yaptığı gibi ihtiyatlı bir şekilde ilerleyecektir. Karşılaştığımız zorlukların birçoğu benzerlerimizle benzerlik gösterse de, bazıları bizim için benzersiz derecede zor" dedi.