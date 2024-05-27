ABD, Avrupa’ya gaz göndermeye devam edecek

ABD Enerji Bakan Yardımcısı David Turk, Paris'ü-te Fransız yetkililerle gerçekleştirdiği üst düzey bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bu durum şu anda ihraç edilen LNG'nin hiçbirini etkilemiyor" dedi.

Turk, "Daha fazla LNG ihraç etmek için devam eden mevcut inşaatları da etkilemiyor" diye ekledi.

Endişeli Avrupalı yetkililere verilen güvence, Biden'ın Kasım ayında yapılacak bıçak sırtı seçimler öncesinde iklim konusunda bilinçli seçmenlerin endişelerini hafifletmek amacıyla sürpriz bir hamle yaparak, yeni gaz projelerinden bekleyen ya da gelecekteki LNG ihracatının imzalanmasını durdurmasından birkaç ay sonra geldi.

Avrupa Birliği'nin Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Rus gazından vazgeçmeye çalıştığı bir dönemde ABD LNG'sine artan bağımlılığı göz önüne alındığında bu karar Avrupa endüstrisini sarstı.

ABD'nin AB'ye LNG ihracatı Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana istikrarlı bir şekilde arttı ve şu anda bloğun LNG tedarikinin yarısını oluşturuyor - savaştan önce bu oran yaklaşık dörtte birdi.

Turk, ABD'nin toplamda günde yaklaşık 14 milyar fit küp LNG ihraç ettiğini söyledi.