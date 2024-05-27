AB, Refah kentinde bir sınır misyonu kurmayı hedefliyor

AB dışişleri bakanlarının aylık toplantısı öncesinde konuşan Avrupa Birliği'nin Dış Politika Şefi Josep Borrell ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) yönelik antisemitizm iddialarını kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullanmakla suçladı.

Blok, Filistinli İslamcı militan grup Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü tamamen ele geçirdiği 2007 yılından bu yana faaliyet göstermeyen Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) Refah'ı yeniden canlandırmayı düşünüyor.

Mısır'dan gelen yardımların ana giriş noktası olan Refah sınır kapısı, İsrail güçlerinin yaklaşık üç hafta önce Gazze tarafının kontrolünü ele geçirmesinden bu yana kapalı.

Borrell gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün siyasi bir karar alabiliriz, ancak bunun teknik olarak uygulanması gerekiyor" dedi ve İsrail, Mısır ve Filistinlilerin onayı olmadan bu kararın uygulamaya konulamayacağını sözlerine ekledi.

Sivil misyon için 27 AB üye ülkesinin oybirliğiyle onay vermesi gerekiyor.