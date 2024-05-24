Şili Merkez Bankası faiz indirimini sürdürdü

Şili Merkez Bankası(BCC), üst üste yedinci toplantısında da faiz indirimine devam etti; Ancak küresel ekonomiden gelen enflasyonist tehditler nedeniyle bu kez daha temkinli bir indirime gitti.

BCC tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 6,50'den yüzde 6,00'ya çekildi. Piyasalarda da beklenti faizin 50 baz puan indirileceği yönündeydi.

Banka, önceki toplantısında 75 baz puanlık indirime gitmişti. Böylece faiz indirim döngüsünün başlamasından bu yana indirim 525 baz puana ulaştı.

ŞİLİ MERKEZ BANKASI ENFLASYONU +-%3 OLARAK HEDEFLİYOR

Dünyanın en büyük bakır üreticisinde yıllık enflasyon 2022'de zirve yaptıktan sonra 2023 sonunda %3,9'a kadar düştü; Ancak Nisan ayında %4,0'a doğru yeniden hafif yukarı ivmelendi.

Şili Merkez Bankası enflasyonu +-%3 olarak hedefliyor. Banka yaptığı açıklamada, daha fazla faiz indirimi öngördüğünü ve bu hamlelerin boyutu ve zamanlamasının "makroekonomik senaryonun gelişimini ve bunun enflasyonun gidişatına etkilerini" dikkate aldığını bildirdi.

Açıklamada, enflasyonun gelişiminin "yakından izlenmeye devam etme ihtiyacı" konusunda daha önce kullanılan ifadeyi kaldırıldı.