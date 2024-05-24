Fahiş fiyata 10 kat ceza

STOKÇUYA 12 MİLYON VE KAPATMA

Stokçuluk yapanlara her bir aykırılık için 1 milyon ila 12 milyon lira arasında para cezası uygulanacak. Ayrıca yasaya yeni girecek bir düzenleme ile stokçulara kapatma cezası verilmesi de mümkün olacak. Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde üç defa ve üzerinde stokçuluk yaptığı tespit edilip idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verebilecek.

PAZAR YERLERİNE KİRA FRENİ

Pazarcılara yük haline gelen kiralara fren geliyor. Kapalı pazar yerlerindeki satış ve diğer yerlerin pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan "sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama" kaldırılıyor. Pazar yerleri sadece tahsis usulü ile kullanılabilecek. Pazarcıların maliyetleri düştüğü için bu satılan ürünlerin fiyatlarına da yansıyacak.