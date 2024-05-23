Nvidia’dan güçlü gelir tahmini

ABD'li çip üreticisi Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 28 Nisan'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı.

Nvidia'nın gelirleri Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 260 artarak 26 milyar dolara ulaştı. Beklenti 24,69 milyar dolardı.

Nvidia'nın net kârı söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 628 artarak 14,9 milyar dolara yükseldi.

Şirketin geçen mali yılın dördüncü çeyreğinde 82 sent olan hisse başına kârı da bu dönemde 5,98 dolara çıktı.

Şirket sonraki çeyreklik dönemde gelirlerinin 28 milyar dolara ulaşacağı tahminini yaptı. Beklenti 26,8 milyar dolardı. Nvidia CEO'su Jensen Huang "Büyümede bir sonraki dalgaya hazırlanıyoruz." değerlendirmesini yaptı. Huang şirketler ve ülkelerin, trilyon dolarlık geleneksel veri merkezlerini hızlandırılmış bilişime kaydırmak ve "yeni bir emtia olan yapay zekayı" üretmek için yeni bir veri merkezi türü oluşturmak üzere Nvidia ile ortaklık kurduğunu vurguladı.

Yapay zekanın neredeyse her sektöre önemli verimlilik kazanımları getireceğine işaret eden Huang, "Yapay zeka, şirketlerin maliyet ve enerji açısından daha verimli olmasına yardımcı olurken gelir fırsatlarını da artıracak." ifadesini kullandı.

HİSSE BÖLÜNMESİNE GİTTİ

Nvidia, ayrıca hisse sahipliğini çalışanlar ve yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hisse bölünmesine gideceğini açıkladı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 92 değer kazandı, şirketin piyasa değeri de 2,3 trilyon doları aştı.