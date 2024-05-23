Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor. Faiz oranı Nisan ayında yüzde 50 düzeyinde sabit bırakıldı. Peki Mayıs 2024 faiz kararı ne olacak, beklenti ne? Ekonomistler faiz kararı beklentilerini duyurdu.
TCMB FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta' soruları yanıt buldu. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı sonrası Mayıs 2024 Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'da belli olacak. Karar metnindeki mesajlar ise gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak.
NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası Mart ayında sıkı para politikası adımı atarak faiz oranını 500 baz puan artırması sonrası Nisan ayında faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: ENFLASYON ÇOK HIZLI ŞEKİLDE DÜŞECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Enflasyon Merkez Bankamızın da Enflasyon Raporu'nu açıklarken ortaya koyduğu şekilde mayısta yıllık bazda zirveye ulaşacak. Son bir yıldır attığımız para ve maliye politikalarıyla, enflasyon çok hızlı şekilde inanıyorum ki bu sene sonunda 30'lu rakamı görür. Daha sonra gelecek senede 10'lu rakamlar, bir sonraki senede tek hane, daha sonra da bunu düşük tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna 'fiyat istikrarı' diyoruz." ifadelerini kullandı.
YILIN 5. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? İŞTE EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ…
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
AA Finans'ın TCMB'nin 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
Öte yandan Reuters anketi yayımlandı. Ankete katılan 16 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu.