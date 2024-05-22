JPMorgan: İngiltere ekonomisinin acil bir faiz indirimine ihtiyacı yok

"SON VERİLER FAALİYETİN YENİDEN HIZLANDIĞINI GÖSTERDİ"

Nisan ayında fiyat artışları umulandan daha hızlı gerçekleşti ve hizmet sektörü ile motor yakıtı manşet enflasyon oranını yukarı çekti.

Nokes yayınladığı araştırma notunda, bunun önümüzdeki ay faiz oranlarında bir indirim olasılığını azalttığını yazdı. Hatta böyle bir hamlenin erken olacağını ifade eden Nokes, "Ekonomi yavaşlıyor olsaydı, çekirdek enflasyonun manşet oranı daha düşük takip etmesini beklerdik, ancak son veriler faaliyetin yeniden hızlandığını gösterdi" dedi