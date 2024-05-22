BoE üyesi Bailey: Bir sonraki hamle indirim olacak

"BİR SONRAKİ HAMLE BİR İNDİRİM OLACAK"

Bailey, London School of Economics'te yaptığı konuşmanın ardından bir soruya verdiği yanıtta "Bir sonraki hamle bir indirim olacak" dedi.

Ancak bu indirimin zamanlamasının belirsiz olduğunu, politika yapıcıların enflasyonu dizginlemek için borçlanma maliyetlerinin ne kadar süre kısıtlayıcı kalması gerektiği sorusunu henüz çözemediklerini söyledi.

BOE'nin politika yapıcıları bir sonraki toplantısını Haziran sonunda ve ardından Ağustos başında yapacak.

Uluslararası Para Fonu Salı günü yaptığı açıklamada İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıl içinde iki ya da üç kez faiz indirimine gitmesi gerektiğini söyledi ve borçlanma maliyetlerini düşürmek için çok uzun süre beklemenin yılın ilk üç ayında başlayan ekonomik faaliyetlerdeki "toparlanmayı durdurabileceği hatta tersine çevirebileceği" uyarısında bulundu.

Bailey, "IMF bize şu büyük bilgeliği verdi: çok erken gitmeyin ve çok geç gitmeyin" dedi.