Finansal okuryazarlık müfredata ekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) koordinasyonunda kurulan Finansal Okuryazarlık Platformu'nun Bakanlıkta gerçekleştirilen tanıtımına katıldı.

Finansal okuryazarlığın temel eğitimin bir parçası olması gerektiğine işaret eden Şimşek, Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı'nda, temel eğitimde finansal okuryazarlığını önemli bir bileşen olduğunu vurguladıklarını anımsattı.

Şimşek, SPK ve Milli Eğitim Bakanlığının, finansal okuryazarlığın müfredata temel bir alan olarak konulması hususunu çalıştığını bildirerek, "Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla da özellikle ev kadınlarının, genel anlamda hepimizin finansal okuryazar olması konusunda ne yapılabileceği yönünde protokol çalışması var." ifadesini kullandı.

Borsada 8,6 milyon ve sermaye piyasalarında işlem yapan 12 milyon kişi olduğunu aktaran Şimşek, "Bunlar önemli rakamlar. Belki Batı'daki kadar değilse de büyük rakamlar. Borsadaki yatırımcı sayısı 2020'de 1,9 milyon kişiymiş. Şu anda çok ciddi artış var. Benzer şekilde mesela dört büyük kripto platformuna bakarsanız, burada da 2020'de 1,7 milyon kişinin hesabı varken, şu anda 18,2 milyon kişiye çıktı. Birden fazla platformda aynı kişinin hesabı olabilir. Bunlar gerçek anlamda finansal okuryazarlığı gerektiren alanlar." diye konuştu.