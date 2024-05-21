Şanghay Altın Borsası’nda işlem hacmi iki katına çıktı

Financial Times'ın haberine göre, Şanghay Altın Borsası'nda ilgili ürünlerin günlük ortalama işlem hacmi Nisan ayında neredeyse iki katına çıktı.

FT'nin haberinde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu çılgınlığın boyutları primlerden de görülebilir. Çin'de spot altın fiyatı Londra'nın uluslararası gösterge fiyatına kıyasla ons başına yaklaşık 85 dolar daha fazla. Yeni ay yılı tatilleri öncesinde altının en yoğun olduğu sezonda bu prim olağandışı bir durum değil.

Bu kez prim yaklaşık bir yıl boyunca devam etti. Bu talebin bir kısmı, altını geleneksel olarak enflasyona karşı bir koruma olarak gören gruplardan geliyor. Artan jeopolitik riskler altın gibi sığınılacak varlıkları daha cazip hale getiriyor. Ancak şimdi altın aynı zamanda renminbinin potansiyel devalüasyonuna ilişkin artan spekülasyonlara karşı da bir koruma olarak görülüyor. Renminbi bu yıl ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 2 zayıfladı.

Bazı Çinli alıcıların merkez bankasının aktif alımlarından güvence almış olması muhtemeldir. Çin Merkez Bankası geçtiğimiz yıl küresel emsalleri arasında en büyük alıcı oldu. Geçen yıl altın rezervlerine 225 ton eklemesi, en az 1977'den bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu.

Bugünkü pahalı seviyelerde bile Çinli alıcıların hevesi önümüzdeki aylarda altın fiyatları için yeterli desteği sağlayacaktır. Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizlik arttıkça cennete olan talep de artacaktır".