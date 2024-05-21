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Giriş Tarihi: 21.5.2024 13:22 Son Güncelleme: 21.5.2024 16:41

ABD Hazine Bakanı'ndan Avrupa bankalarına çağrı

ABD Hazine Bakanı’ndan Avrupa bankalarına çağrı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupalı banka yöneticilerini, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasını engellemeye yönelik hamlelere uyma çabalarını arttırmaya çağırdı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bankacılarla yaptığı toplantının başında, geçtiğimiz Aralık ayında uygulamaya konulan ikincil yaptırım yetkisinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için gerekli malları tedarik etme çabalarını boşa çıkardığını, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yellen hazırladığı konuşmada, "Buradaki tüm kurumları daha yüksek uyum önlemleri almaya ve Rusya'nın kaçakçılık girişimlerine daha fazla odaklanmaya çağırıyorum. Küresel yaptırımlara uyum politikalarınızın yurtdışındaki şubeleriniz ve iştirakleriniz tarafından sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamanızı rica ediyorum" dedi.

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ABD Hazine Bakanı'ndan Avrupa bankalarına çağrı
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