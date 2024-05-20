Çin Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

"PARA POLİTİKASININ DAHA DA GEVŞETİLMESİ İHTİMALİ ARTTI"

Çin Merkez Bankası geçen hafta vadesi gelen orta vadeli kredileri çevirirken bankalar arası faiz oranını değiştirmedi ve tahvil aracı yoluyla bankacılık sisteminden bir miktar nakit çekti.

ING ekonomistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Son dönemdeki destekleyici politika uygulamalarının gücü göz önüne alındığında, bu çabaları desteklemek için önümüzdeki aylarda para politikasının daha da gevşetilmesi ihtimali arttı" değerlendirmesini yaptılar.

Ekonomistler, bu yıl LPR'de bir ya da iki indirim yapılmasını ve zorunlu karşılık oranının (RRR) daha da düşürülmesini bekliyorlar.