Çin bazı ABD firmalarının ithalat ve ihracat faaliyetlerini yasakladı

'BAŞVURULAR ONAYLANMAYACAK'

Yapılan açıklamaya göre, General Atomics Aeronautical Systems Tayvan'a silah sattığı gerekçesiyle güvenilmez kuruluşlar listesine alındı. Ayrıca General Dynamics Land Systems'i de listeye dahil etti.

Çin basınına göre Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik şirketi de listede yer aldı. Xinhua'nın haberine göre, bakanlığın duyurusunda, her üç şirketin üst düzey yöneticilerinin Çin'e girişlerinin yasaklandığı, çalışma izinlerinin iptal edileceği, ziyaretçi ve ikamet statülerinin iptal edileceği ve sundukları ilgili başvuruların onaylanmayacağı belirtildi.