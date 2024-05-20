ABD’li düzenleyiciler sermaye artırımını yeniden gözden geçiriyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, Fed ve ABD finans sektörünün diğer 2 düzenleyicisi, ülkenin en büyük bankaları için zorunlu olan yaklaşık %20'lik sermaye artışını önemli ölçüde azaltacak yeni bir plana doğru ilerliyorlar.

Bu ilerleme, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon gibi sektör CEO'larının lobi çabalarının ardından geldi.

WSJ, JPMorgan ve Goldman Sachs gibi bankaların olası kayıpları karşılayabilecek yeterli tamponlara sahip olmalarını sağlamak için gerekli sermaye artışlarının ortalama olarak başlangıçta açıklanan miktarın yaklaşık yarısı kadar olacağını da öngördü.