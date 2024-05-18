ECB üyesi hazirana dikkat çekti

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Bostjan Vasle faiz indirimlerine başlamak için gelecek ayın muhtemelen uygun olduğunu söyledi. Vasle sonrası için ise 'açık görüşlü' olacağını belirtti. Vasle verdiği mülakatta işgücü piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyon verilerinin beklentiler doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Yetkili, "Büyük bir sürprizle karşılaşmadıkça Haziran ayında faiz indirimi rasyonel ve gerçekçi olur. Ancak sonrasında neler olacağını bilmiyorum. Farklı olasılıklara açığım ancak daha fazla bilgiye ihtiyacımız var" diye konuştu.