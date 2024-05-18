Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türk Yatırım Fonu son yıllardaki somut adımlarımızdan bir tanesidir

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen TYF Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı'nda konuşan Yılmaz, açılışın gerçekleştirilmesinde payı olan Türk devletlerinin temsilcilerini tebrik etti.

Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Yılmaz, geçmişte "Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri" olarak başlatılan sürecin ilerlemesiyle, bugün Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) sahip olmaktan büyük bir onur duyduklarını belirtti.

Güçlü bağlar üzerinde yükselen teşkilatın, uluslararası arenada görünürlüğünün ve etkinliğinin her geçen gün arttığını ifade eden Yılmaz, "Müşterek çabalarımız neticesinde aile meclisimiz, kurumsal yapısını sağlamlaştıran, uluslararası arenada takip edilen ve üçüncü ülkelerin işbirliği yapmak istediği güçlü ve saygın bir teşkilat haline gelmiştir. Hedefimiz, Türk dünyasını her alanda güçlendirmek ve farklı sınamalar karşısında daha dayanıklı hale getirmektir." diye konuştu.

Teşkilatın 2022 verileriyle 170 milyonu aşan genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"1,2 trilyon doları aşan ticaret hacmimiz, 1,5 trilyon doları aşan bir milli gelir büyüklüğümüz var. Büyük bir kültürel mirasa sahibiz ve büyük atılımlar yapmak için sağlam bir temelimiz, zeminimiz var. 2022 yılına baktığımızda üye devletlerimizin 558 milyar dolar ihracat yaptıklarını görüyoruz. Bu da gerçekten önemli bir rakam. Dünya ticareti içinde yüzde 2'yi aşan bir paya sahibiz. Ancak bu ihracatın sadece yüzde 6'sı üye devletler arasında. 558 milyar dolarlık ihracatın sadece 33 milyar doları üye ülkeler arasında gerçeklemiş. Bu da ne kadar çok yapacak işimiz olduğunu gösteriyor. Ortak kalkınmamızı sürdürmek için TDT bağlamında ticaretin önündeki gümrük dışı engellerin kaldırılması, karşılıklı yatırımların arttırılması, bağlantısallığın geliştirilmesi, ulaştırma faaliyetlerinin kolaylaştırılması ile bölgemizin enerji ve ulaştırma koridorları üzerinde kilit konumunun güçlendirilmesi için hep birlikte yoğun bir çalışma yapıyoruz."