Yellen’dan Çin tarifeleri yorumu

"CİDDİ BİR ÇİN MİSİLLEMESİ GÖRMEMEYİ UMUT EDİYORUZ"

Bloomberg TV'ye konuşan Yellen, Çin menşeli elektrikli araç, pil ve güneş panellerine yeni tarifeleri henüz teyit etmezken önlemlerin "endişelerini giderecek seçici önlemler olacağını" söyledi. Yellen "Ciddi bir Çin misillemesi görmemeyi umut ediyoruz. Ancak bu her zaman ihtimal dahilinde" açıklamasını yaptı. Yellen daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Herhangi bir duyuru yapılmadan önce muhataplarımızın bilgilendirildiğinden emin olacağız. Ne olacağını göreceğiz" dedi.