Bakan Şimşek: Tasarruf paketinde ilk rakamı yaz sonunda açıklayabiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin bütçede ne kadarlık bir etki yaratacağının yaz sonunda yapılması planlanan OVP gözden geçirmesinin bir parçası olarak duyurulabileceğini söyledi.

"HİÇBİR ZAMAN KESİN TARİH VERMEDİK"

Bakan Şimşek, "Kur Korumalı Mevduat'tan tam çıkış için hiçbir zaman kesin tarih vermedik" dedi ve bu sürecin piyasayı bozmadan izleneceğini belirtti.

"KADEMELİ BİR YAKLAŞIM BENİMSEDİK"

Şimşek "Birden fazla sorunumuz ve kısıtlamamız olduğu için kademeli bir yaklaşım benimsedik. Yani sürekli bir optimizasyon söz konusu" dedi.

'RUSYA İLE İHRACATTA YAPTIRIMLI MALLARDAN KAÇINIYORUZ'

Rusya ile ihracat konusunda da değerlendirmede bulunan Şimşek "Yaptırım uygulanan kişi ya da kuruluşlarla ticaret yapmıyoruz ve yaptırım uygulanan mallardan da kaçınıyoruz" dedi.