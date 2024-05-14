Bakan Bayraktar: Bu kış Nahçıvan’ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek

"MUTABAKATA VARDIK"

Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz.

Bu kış Nahçıvan'ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. Bu hattı en kısa zamanda ele alacağız. Avrupa'ya Türkiye üzerinden doğalgaz aktarımını genişleteceğiz. İş birliğimizi bu anlaşmalarla perçinlemeye devam edeceğiz.