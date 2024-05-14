Bakan Bayraktar: Bu kış Nahçıvan’ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cabbarov ile "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
"İLİŞKİLERİMİZ DOĞALGAZ ALANINDA YENİ BİR BOYUTA GELİYOR"
Bakan Bayraktar, Azerbaycan'la ilişkiler ikinci bir aşamaya geçtiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:
Azerbaycan'la ilişkiler ikinci bir aşamaya geçti. İlişkiler 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi ile strateji ortaklığa ulaştı. Özellikle enerji alanında iş birlikleri geliştirildi. İki ülke kararlı bir şekilde yatırımlarına devam ediyor. İlişkilerimiz doğalgaz alanında yeni bir boyuta geliyor. 2030 yılına kadar Azerbaycan doğalgazın Türkiye'ye ek olarak ulaşmasını öngörüyoruz.
"MUTABAKATA VARDIK"
Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz.
Bu kış Nahçıvan'ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. Bu hattı en kısa zamanda ele alacağız. Avrupa'ya Türkiye üzerinden doğalgaz aktarımını genişleteceğiz. İş birliğimizi bu anlaşmalarla perçinlemeye devam edeceğiz.