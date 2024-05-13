Microsoft Fransa’ya yatırım yapacak

Microsoft, Fransa'da veri merkezleri geliştirmek için dört milyar euroluk yatırım yapacağını açıklayarak, ülkenin teknoloji altyapısına taahhütte bulunan diğer ABD'li dev Amazon'a katıldı.

Açıklamalar, amacı yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için yedincisi düzenlenen Fransa'yı Seçin Zirvesi'nin hemen öncesinde geldi. Macron zirveye Paris yakınlarındaki Versailles Şatosu'nda ev sahipliği yapacak.

Microsoft Başkanı Brad Smith yaptığı açıklamada, yapay zeka ve bulut bilişim altyapısını güçlendirme hamlesinin, teknoloji devinin 41 yıl önce Fransa'ya gelişinden bu yana yaptığı en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Smith, Fransa'nın "karbonsuz enerji piyasalarına olan uzun süreli bağlılığı" ve Avrupa'da "kritik bir lider" olarak statüsünün kararı açıkladığını söyledi.

Fransa'nın doğusunda yeni bir veri merkezi kurulurken, Paris bölgesindeki ve güneydeki Marsilya kentindeki mevcut tesisler genişletilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre, e-ticaret devi Amazon Fransa'da 1,2 milyar avrodan fazla yatırım yaparak 3.000'den fazla istihdam yaratacak.

Yapılan açıklamada, bu paranın Amazon Web Services'in (AWS) bulut altyapısının, özellikle de üretken yapay zekanın ve paket teslimat hizmetinin lojistik altyapısının geliştirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Amazon, Pazar günü AFP'nin yaklaşımlarına yanıt vermedi ve kısa süre önce etkinlikte yapılacak olası bir duyuru öncesinde herhangi bir yorum yapmak istemediğini söyledi.

ABD'li şirket, 2024 yılında Fransa'da 2.000 yeni istihdam yaratacağını ve bu sayede yıl sonuna kadar ülkedeki personel sayısını, ağırlıklı olarak lojistik merkezlerinde olmak üzere 24.000'e çıkaracağını duyurdu.

AWS, işletmeler arasında uzaktan bilgisayar ve yapay zeka hizmetlerine yönelik artan iştahtan yararlanarak ilk çeyrekte dünya çapında 25 milyar dolar gelir elde eden grubun önemli bir iştirakidir.

Fransa'yı Seçin kampanyası başlarken, aralarında ABD'li Pfizer ve İngiliz AstraZeneca'nın da bulunduğu çok sayıda ilaç grubu Pazar günü Fransa'nın sağlık sektörüne bir milyar eurodan fazla yatırım yapma taahhüdünde bulunduklarını açıkladı.

Şu ana kadar açıklanan en büyük sanayi projesi, karbondioksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilecek potansiyel bir gübre fabrikasıdır.

Sanayi Bakanı Roland Lescure, Fransız La Tribune Dimanche gazetesine verdiği demeçte, Avrupalı konsorsiyum FertigHy'nin Fransa'nın kuzeyindeki Somme bölgesinde bir fabrikaya 1,3 milyar euro (1,4 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.