Fed üyesi Logan: Para politikası yeterince kısıtlayıcı olmayabilir

Fed üyesi Lorie Logan, birinci çeyrek enflasyon verilerinin hayal kırıklığı yarattığını belirterek enflasyona yönelik önemli yukarı yönlü riskler olduğunu kaydetti. Logan politika konusunda esnek olmayı sürdürmenin altını çizdi ve nötr faiz seviyelerinin yükselmiş olabileceğini söyledi.

Fed geçen hafta politika faizini %5,25-%5,50 aralığında tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl enflasyonda şu ana kadar ilerleme kaydedilmediğini belirterek, faizlerin muhtemelen daha önce düşünülenden daha uzun süre aynı yerde kalması gerekeceği anlamına geldiğini belirtti.