Apara Gündem Fed üyesi Logan: Para politikası yeterince kısıtlayıcı olmayabilir
Giriş Tarihi: 11.5.2024 10:26 Son Güncelleme: 11.5.2024 10:37

Fed üyesi Logan: Para politikası yeterince kısıtlayıcı olmayabilir

Fed üyesi Logan: Para politikası yeterince kısıtlayıcı olmayabilir

Faiz indirimi için çok erken olduğunu belirten Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, para politikasının Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefi için yeterince kısıtlayıcı olup olmadığı konusunda belirsizlikler olduğunu söyledi.

Fed üyesi Lorie Logan, birinci çeyrek enflasyon verilerinin hayal kırıklığı yarattığını belirterek enflasyona yönelik önemli yukarı yönlü riskler olduğunu kaydetti. Logan politika konusunda esnek olmayı sürdürmenin altını çizdi ve nötr faiz seviyelerinin yükselmiş olabileceğini söyledi.

Fed geçen hafta politika faizini %5,25-%5,50 aralığında tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl enflasyonda şu ana kadar ilerleme kaydedilmediğini belirterek, faizlerin muhtemelen daha önce düşünülenden daha uzun süre aynı yerde kalması gerekeceği anlamına geldiğini belirtti.

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Fed üyesi Logan: Para politikası yeterince kısıtlayıcı olmayabilir
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