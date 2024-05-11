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Giriş Tarihi: 11.5.2024 09:11 Son Güncelleme: 11.5.2024 09:13

Fed üyesi Kashkari: Yüksek faizler konut arzını zorlaştırıyor

Fed üyesi Kashkari: Yüksek faizler konut arzını zorlaştırıyor

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın halihazırda uyguladığı yüksek faiz oranları nedeniyle devam eden konut arzı sorununun karmaşık hale geldiğini söyledi.

Fed üyesi Neel Kashkari, Minnesota Teknoloji Danışma Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Fed'in enflasyonu düşürmek için bu faizlere ihtiyacı olduğunu ve merkez bankasının sonunda faizleri düşürmesi durumunda konut sektörünün daha iyi performans göstereceği ve "bunun gerçekten bir zamanlama meselesi" olduğunu belirtti.

Ancak Kashkari, para politikasının hikayenin tamamı olmadığını ve konut sektörünün karşılaştığı sorunlar göz önüne alındığında, daha düşük faiz oranlarının bile konut arzını "makul bir süre içinde" artırmayacağını kaydetti.

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Fed üyesi Kashkari: Yüksek faizler konut arzını zorlaştırıyor
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