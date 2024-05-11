Atlanta Fed Başkanı Bostic: Ekonomi muhtemelen yavaşlayacak

Fed üyesi Raphael Bostic, ABD'de para politikasının gevşemesinin zamanlaması ve kapsamı belirsiz olsa da Fed'in muhtemelen bu yıl faiz indirimi yolunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Bostic, merkez bankasının geçen haftaki politika toplantısından bu yana ilk kez kamuoyuna yaptığı açıklamada, fiyat artışlarının hızının Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olmasına rağmen, bu yıl faiz oranlarının düşürülebileceğine dair hâlâ inandığının olduğunu belirtti.

Konuştuğu işverenlerin çoğunun pandemi öncesi ücret artışına geri döneceklerine dair bir beklentisi olduğunu kaydeden Bostic, teknoloji şirketleri hariç, hemen hemen herkesten haber aldıklarını açıkladı. Bostic, bunun yıl boyunca enflasyonda daha fazla ilerleme sağlanmasına ve Fed'in sonunda para politikasını gevşetmeye başlamasına zemin hazırlayacağını söyledi.

Bostic ekonomideki yavaşlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Benim bakış açım, enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize geri dönmesi için bir miktar yavaşlama görmeniz gerekeceğini söylüyor." dedi.