Apara Gündem Fahiş fiyat artışı yapanlara 61 milyon lira ceza verildi
Giriş Tarihi: 6.5.2024 10:44 Son Güncelleme: 6.5.2024 10:50

Fahiş fiyat artışı yapanlara 61 milyon lira ceza verildi

Fahiş fiyat artışı yapanlara 61 milyon lira ceza verildi

Ticaret Bakanlığı piyasalarda haksız fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayarak, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu uygulanan idari para cezaları hakkında yazılı açıklamada bulundu.

TARİFELERE AYKIRI SATIŞLAR ELE ALINDI

Açıklamaya göre, Kurulun son toplantısı 2 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Toplantıda, başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar ele alındı.

Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

2023'TE 355,8 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olan uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere geçen yıl toplam 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.

Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında Bakanlıkça gerekli idari tedbirin alınmasına devam edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fahiş fiyat artışı yapanlara 61 milyon lira ceza verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz