Apara Gündem S&P Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini öteledi
Giriş Tarihi: 3.5.2024 08:59 Son Güncelleme: 3.5.2024 08:59

S&P Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini öteledi

S&P Fed’den ilk faiz indirimi için beklentisini öteledi

S&P Global Economics, Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini Aralık ayına ötelediğini belirtti.

S&P Global Economics, Fed'den faiz indirimi için ilk beklentisini Aralık ayını öteledi.

S&P yaptığı açıklamada, "Bu döngüdeki ilk faiz indiriminin Aralık 2024'te, yani önceki tahminimizden yaklaşık iki çeyrek sonra gerçekleşeceğini öngörmektedir. Beklediğimiz kümülatif faiz indirimi miktarı 250 baz puan olarak değişmeden kalırken, bu döngü için nihai politika faizine artık 2026'nın ikinci yarısında ulaşılacağını görüyoruz. Bu politika faizi tahmin değişikliğiyle tutarlı olarak, temel ABD hükümeti ve piyasa faizlerine ilişkin tahminimizi de güncelledik" dedi.

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S&P Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini öteledi
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