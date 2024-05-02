Powell: Bir sonraki adımın faiz artırımı olması olası değil

Fed'in son açıklamaları, merkez bankacılarının enflasyonun %2'ye doğru düştüğüne dair "daha fazla güven" istediklerini gösterdi. Başkan Powell'a göre, Fed henüz faiz indirme noktasında değil.

Powell, "Bu yıl şu ana kadar veriler bize daha fazla güven vermedi" dedi.

FOMC toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Fed'in enflasyon durumu değişene kadar beklemede kalmaya istekli olduğunu söyleyen Powell, "Bu tür daha fazla güvenin kazanılması muhtemelen daha önce beklenenden daha uzun sürecektir. Mevcut hedef federal fon oranını uygun olduğu sürece korumaya hazırız" dedi.

Powell, Haziran ayındaki toplantıda bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olması ihtimalini ise dışladı ve "Bence bir sonraki politika faizi hamlesinin bir artış olması pek olası değil. Bunun pek olası olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Faiz artırımı için ne gerektiği sorusuna Powell, "Politika duruşumuzun enflasyonu zaman içinde sürdürülebilir bir şekilde %2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı olmadığına dair ikna edici kanıtlar görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gördüğümüz şey bu değil" yanıtını verdi.

Geçen hafta açıklanan ve genel büyümenin yavaşladığını ancak fiyat artışlarının güçlü olduğunu gösteren GSYH raporu ABD'nin bir "stagflasyon" dönemine girdiğine dair bazı endişelere yol açsa da Fed Başkanı Jerome Powell bu fikre karşı çıktı ve "Bunun nereden çıktığını gerçekten anlamıyorum" dedi.

Fed Başkanı, bazı ölçütlere göre ekonomik büyümenin %3 seviyesinde ve enflasyonun %3'ün altında olduğuna dikkat çekti.

Powell, bilançosunu küçültme hızını yavaşlatma hamlesinin ekonomiye uyum sağlamak ya da daha az kısıtlayıcı olmak için yapılmadığını da vurguladı.

Powell, "Bu gerçekten de bilançoyu istediğimiz noktaya küçültme sürecinin sorunsuz bir süreç olmasını ve bunu en son yaptığımız ve bunu yaptığımız diğer tek seferde olduğu gibi finansal piyasa kargaşasıyla sonuçlanmamasını sağlamak içindir" diye konuştu.

Fed Başkanı Powell bir soru üzerine, bu yıl yapılacak ABD başkanlık seçimlerinden bağımsız olarak, merkez bankasının faiz oranı kararlarını bağımsız olarak almaya devam ettiğini ve aksi bir durumun olumsuz sonuçlara yol açabileceğini de söyledi.

Powell, "Burada ekonomiyi doğru anlamak yeterince zor. Bunlar zor şeyler ve eğer tamamen başka bir dizi faktörü ele alır ve bunu yeni bir filtre olarak kullanırsak, ekonomiyi gerçekten doğru yapma olasılığımızı azaltacaktır" diye konuştu.

Powell, yaklaşan seçimlerin "düşüncemizin bir parçası olmadığını" da sözlerine ekledi. "Yapmak için işe alındığımız şey bu değil" dedi.