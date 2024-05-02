Moody’s ilk çeyrek kar tahminlerini aştı

Moody's araştırma ve analiz ürünlerine olan talebin de yardımıyla Wall Street'in ilk çeyrek kar tahminlerini aştı. CFO Noemie Heuland, Moody's Investors Service gelirlerinin, iyileşen piyasa koşulları ve fırsatçı faaliyetlerin etkisiyle %35 arttığını ve bunun da birçok varlık sınıfında güçlü ihraçlara yol açtığını söyledi.

Şirketin finansal istihbarat ve analitik araçlar sağlayan analitik biriminden elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yaklaşık %8,4 artarak 802 milyon dolara yükseldi. Bu da toplam gelirin %21,5 artışla 1,79 milyar dolara yükselmesine yardımcı oldu.

LSEG verilerine göre, şirket 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönem için hisse başına 3,37 dolar düzeltilmiş kar bildirirken, analistlerin ortalama tahmini 3,04 dolardı.