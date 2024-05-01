Fed faiz kararı bugün açıklanıyor

Fed faiz kararı bugün belli oluyor. Mart ayında faizi sabit tutan Fed'in Mayıs ayı faiz kararı ne olacağı merak ediliyor. Karar sonrası Fed Başkanı'ndan gelecek açıklamalardan gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. Peki Fed faiz kararı ne olur, beklentisi ne? İşte tüm detaylar…

MART AYI FED KARARI NE OLDU?

Fed Mart ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Beklentiler ise faizlerin değişmemesi yönündeydi. Bununla beraber faiz oranı 23 yılın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürüyor.

MAYIS 2024 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı ne zaman açıklanacağı belli oldu. Faiz kararı bugün saat 21:00'da belli olacak. Karar sonrası Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ise piyasalar tarafından yakın takibe alındı.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Mayıs 2024 FOMC toplantısı bugün sonuçlanacak. Fed faiz kararı beklentisi ise belli oldu. Analistler, Fed'in toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın gerçekleştireceği sözle yönlendirmelerden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

YILIN İLK FAİZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Powell'ın vereceği sinyaller takip edilecek. Faiz indirimine ilişkin gelebilecek açıklamalar altın, döviz, borsa ve kripto paralar başta olmak üzere piyasalarda yönü tayin edecek. ABD'de açıklanan veriler sonrası Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali gerileyerek haziranda yüzde 11, temmuzda yüzde 30, eylülde yüzde 57 ile fiyatlanıyor.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALAR NASIL HAREKET EDİYOR?

Fed faiz kararı öncesinde altın fiyatları satış yedi. Dolar ise güne kısmi gerileyerek başladı.