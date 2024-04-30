ECB üyesi Knot faiz indirimi için Haziran’a dikkat çekti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot'a göre, Avrupa Merkez Bankası Haziran ayında faiz oranlarında olası bir ilk indirimin ardından, dikkatli bir şekilde ilerlemeli.

Japonya'da yayınlanan Nikkei gazetesine konuşan Knot, Haziran'dan sonra atılacak adımları belirlemede ücretlerle ilgili üç aylık verilerin kilit rol oynayacaklarını vurguladı.

Knot, "Haziran ayından sonra temkinli bir yaklaşım sergilememiz gerekecek" dedi ve bu toplantının ötesinde izlenecek yol hakkında yorum yapmak için "çok erken" olduğunu ifade etti.

Knot, "Her çeyrekte, yeni bir projeksiyon turuna girerken işgücü piyasasına ilişkin ek bir veri noktasına sahip olacağız ve bu, politika ayarlarımızı yeniden kalibre etmemiz için önemli bir bilgi olacak" dedi.

Orta Doğu'daki gerginliklerin enerji fiyatlarını artıracağı yönündeki endişeleri önemsemeyen Knot. ancak enflasyona karşı zafer ilan etmek için erken olduğunu da söyledi. Knot, öncelikle "birim işgücü maliyetlerinde oldukça iddialı bir yavaşlama" olması gerektiğini savundu.

Knot. "ABD'nin son üç aydaki deneyimi bize hala uyanık olmamız gerektiğini hatırlattı. ECB %2'ye doğru sürdürülebilir bir yakınsama hedefliyor ve bu koşulun sağlanması ancak 2025 yılında mümkün olabilir" dedi.