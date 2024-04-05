Fed üyesi Mester’den olası faiz indirimi senaryosu

Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta Mester, merkez bankasının önümüzdeki birkaç ay içinde faiz oranlarını düşürmeye başlamak için ihtiyaç duyduğu güven düzeyine yaklaşabileceğini öne sürdü.

ABD enflasyonundaki düşüşün hayal kırıklığı yaratan birkaç ayın ardından yeniden başlayıp başlamayacağını anlamak için "birkaç aylık veri daha görmek istiyorum" diye konuşan Mester, "Enflasyonun düşüşe geçeceğini öngörmüştüm ve şimdi bunu doğrulayan daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor. Bunu gördüğümde, faiz oranlarını aşağı çekebilecek bir konumda olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Mester, enflasyonun geçtiğimiz yıl önemli ölçüde düşmesi nedeniyle Fed'in işgücü piyasasında beklenmedik bir zayıflamaya yanıt vermek için daha iyi bir konumda olduğunu da söyledi. "Eğer durum önemli ölçüde kötüleşirse, bunu ele alabileceğimiz bir politika pozisyonumuz var ve oranları temel tahminimize göre daha hızlı ve daha erken düşürebiliriz" diye konuştu.

Mester, merkez bankasının bilançosundan menkul kıymetlerin çıkış hızının yakında yavaşlatılması konusunda rahat olacağını da söyledi.

Mester, bilanço küçültme hızının yavaşlatılmasının Fed'in çok ileri gitmeden ve Eylül 2019'da meydana gelen türden bir para piyasası kargaşasını tetiklemeden uygun banka rezervi seviyesini bulmasına olanak tanıyacağını savundu.