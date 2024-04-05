Fed üyesi Kashkari’den faiz mesajı

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD merkez bankasının geçen ayki toplantısında bu yıl iki faiz indirimi planladığını ancak enflasyonun duraklamaya devam etmesi halinde yıl sonuna kadar hiçbir faiz indirimine gerek kalmayabileceğini söyledi.

Kashkari, Pensions & Investments'a verdiği röportajda "Enflasyonun yatay seyrettiğini görmeye devam edersek, o zaman bu faiz indirimlerini yapmamız gerekip gerekmediğini sorgulamama neden olur. Şu anda ekonomide çok büyük bir ivme var" dedi.

Kashkari, enflasyonun umulandan daha güçlü gelmeye devam etmesi halinde, Fed'in gösterge politika faizini mevcut %5,25-%5,50 aralığında daha uzun bir süre tutacağını tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

Kashkari, bunun yine de işe yaramaması halinde, daha fazla faiz artışının "masanın dışında olmadığını, ancak şu anda bildiklerimiz göz önüne alındığında olası bir senaryo da olmadığını" söyledi.