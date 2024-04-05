Bölgesel Fed Başkanından faiz ve enflasyon mesajı

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, mal ve hizmetlerdeki enflasyonun kalıcı genişliğine dikkatle odaklandığını ve faiz oranlarını düşürmeden önce daha yavaş fiyat artışlarının daha yaygın olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

FOMC'nin bu yıl oy verme hakkına sahip üyelerinden biri olan Barkin, Reuters'e yaptığı açıklamada, merkez bankası faiz indirimlerine başlama konusunda kritik bir seçime yaklaşırken gelecek verileri nasıl ayrıştıracağını anlattı.

Yatırımcılar ilk faiz indiriminin Haziran ayında yapılmasını beklediklerini ifade eden Barkin, ancak önümüzdeki haftalarda açıklanacak önemli raporların enflasyonu kontrol altına alma konusunda yeterli ilerleme kaydedilmediğini göstermesi halinde bunun yılın ilerleyen dönemlerine sarkabileceğini vurguladı.

Pandemiden önce, mal ve hizmetlerin yaklaşık dörtte birinin %3'ün üzerinde fiyat artışları görme eğiliminde olduğunu anlatan Barkin, "Şimdi, sepetin %55'i üçün üzerinde ve sepetin %55'i üçün üzerinde, genel enflasyonu merkez bankasının %2'lik hedefine geri döndürmek için yapmak isteyeceğiniz türden bir ilerleme ile zihninizde uzlaştırmak zor" dedi.