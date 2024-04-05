Apara Gündem Bakan Şimşek: Cari açık beklentinin altında gelecek
Giriş Tarihi: 5.4.2024 09:57

Bakan Şimşek: Cari açık beklentinin altında gelecek

Bakan Şimşek: Cari açık beklentinin altında gelecek

2024 yılı Mart ayında ihracatı 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatta 1. çeyrek toplamında artış süreci de devam etti. Gelişmeleri değerlendiren Bakan Şimşek, bu yıl cari açığın OVP'de öngördükleri seviyenin de altında beklediklerini bildirdi.

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmeye dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız" dedi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı.

Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız.

Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor.

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Bakan Şimşek: Cari açık beklentinin altında gelecek
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