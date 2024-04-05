Giriş Tarihi: 5.4.2024 09:57

Bakan Şimşek: Cari açık beklentinin altında gelecek

2024 yılı Mart ayında ihracatı 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatta 1. çeyrek toplamında artış süreci de devam etti. Gelişmeleri değerlendiren Bakan Şimşek, bu yıl cari açığın OVP'de öngördükleri seviyenin de altında beklediklerini bildirdi.