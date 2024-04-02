ABD’de otomobil satışları 3,8 milyona çıkabilir

Cox, Mart ayının mevsimsellikten arındırılmış yıllık oranının geçen yıla göre 0,6 milyon adet artışla, ancak Şubat ayına göre hafif bir düşüşle 15,5 milyon adet civarında tamamlanmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

J.D. Power veri ve analiz bölümü başkanı Thomas King, "Satış ve harcama performansı etkileyici olsa da, satılamayan araç stokları arttıkça ve rekabetçi baskılar yoğunlaştıkça perakendeci ve üretici karlılığının azalması pahasına gerçekleşiyor" dedi.