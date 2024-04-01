Bakan Şimşek’ten yerel seçimler sonrası ilk mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk mesaj geldi. Bakan Şimşek, Orta Vadeli Programın (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulanacağını ifade ederek, ana hedefin enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek olduğunu söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir mesaj geldi. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"ANA HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON"

Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

"KALICI REFAH ARTIŞI TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNCE PAYLAŞILACAK"

OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağ��z. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır.

Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.