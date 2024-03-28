BoE üyesinden ’acele edilmemesi’ uyarısı

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) en şahin faiz belirleyicilerinden biri olan Jonathan Haskel, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin "çok uzakta" olması gerektiğini söylerken, düşen manşet enflasyon rakamlarına dayalı sonuçlara atlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Para Politikası Kurulu'nun dışarıdan bir üyesi olan Jonathan Haskel, Financial Times'a yaptığı açıklamada, geçen haftaki PPK'da faiz artırımı çağrılarını geri çekmesine rağmen, bir indirim için oy vermeye hazırlanmadığını söyledi.

Haskel, "Manşet enflasyondaki düşüş çok iyi bir haber olsa da, asıl önemsediğimiz şey hakkında bilgi vermiyor: asıl önemsediğimiz şey kalıcı ve altta yatan enflasyon. Bence kesintilere daha çok var" dedi.

Piyasalar Ağustos ayında ilk faiz indirimini ve bu yıl toplamda yaklaşık üç çeyrek puanlık faiz indirimini fiyatlıyor.