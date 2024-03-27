Küresel ticarette Baltimore korkusu

Bir konteyner gemisinin ABD'nin Baltimore kentinde bir köprüye çarpmasının ardından küresel tedarik zincirlerinde önemli bir aksama yaşanacağı yönünde korkular arttı.

BALTİMORE LİMANI'NDA NELER YAŞANDI?

Dali adlı gemi, Salı sabahı erken saatlerinde Baltimore Limanı'ndaki Francis Scott Key Köprüsü'nün destek sütununa çarparak çökmesine neden oldu.

Kazanın kesin nedeni hala belirleniyor ancak yetkililer, geminin "güç sorunu" yaşadığını ve köprüye çarpmadan önce imdat çağrısı yaptığını bildirdi.

Çağrının alınmasıyla köprüyü araç trafiğine kapatıldı. Ancak köprü çöktüğünde halihazırda köprüde bulunan bazı araçlar suya düştü. Ardından biri ciddi durumda olan iki kişi sudan çıkarıldı. Gece boyunca köprüdeki çukurları onarmaya çalışan 6 kişilik inşaat ekibi ise hala kayıp.

Dali'yi yöneten Synergy Marine Group, kaza anında gemide bulunan 22 Hintli mürettebat ve iki ABD liman pilotunun herhangi bir yara almadığını aktardı.

BALTİMORE LİMANI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Francis Scott Key Köprüsü, ABD'nin otomobil ihracatı açısından en yoğun ve genel olarak dokuzuncu en yoğun limanı olan Baltimore Limanı'nın girişini kapsıyordu.

Köprünün çöküşü ülkenin dokuzuncu en büyük dış ticaret limanının durma noktasına gelmesine neden oldu ve 10 gemi içeride mahsur kaldı.

En az 30 gemi daha varış noktalarının Baltimore olduğunu bildirdi ancak içeriye giremediler.

Köprünün çökmesinden kısa bir süre sonra Baltimore Limanı, gemi trafiğini 'bir sonraki duyuruya kadar' askıya aldı. Bu, Baltimore Limanı'nın kapatıldığı anlamına gelmiyor. Açıklamada, TIR'ların terminalde işlenmesine devam edildiği belirtildi.

KAZANIN KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDE DALGALANMA YARATMASI BEKLENİYOR

Limandaki deniz trafiğinin "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alınmasının küresel tedarik zincirleri üzerinde önemli bir dalgalanma etkisi yaratacağı bekleniyor.

Kaza, Süveyş Kanalı'ndaki askeri çatışma ve Panama Kanalı'ndaki düşük su seviyelerinin son haftalarda küresel nakliye ağlarını ayrı ayrı kesintiye uğratması nedeniyle meydana geldi.

BİDEN: YERİ GÖĞÜ HAREKETE GEÇİRECEĞİZ

ABD Başkanı Joe Biden gazetecilere, ABD hükümetinin "limanı yeniden açmak ve köprüyü insani açıdan mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmek için yeri ve göğü harekete geçireceğini" söyledi, ancak sürecin "biraz zaman alacağını" da sözlerine ekledi.

FRANCİS SCOTT KEY KÖPRÜSÜNÜN ÇÖKMESİ TESLİMATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nün çöküşü, ürün teslimatlarında gecikmelere neden olabilir.

JPMorgan Chase ekonomistleri ABD'nin en yoğun 9. limanı olan Baltimore Limanı'nda gerçekleşen kazanın "araç enflasyonu üzerinde minimum etkisi" olacağını ifade etti.

Felaketin üzerinden 24 saatten az bir süre geçtikten sonra gemiler diğer Doğu Yakası limanlarına yönlendirildi.

BALTİMORE LİMANI'NIN KAPATILMASI FİYATLARI ETKİLEYECEK Mİ?

Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nün çökmesi, bunun küresel ticaret ve piyasalar üzerindeki etkilerine ilişkin endişeleri artırdı.

Köprünün çöküşü, Panama'daki kuraklık ve Kızıldeniz'deki Husi saldırılarından kaynaklı teslimatların geciktiği ve nakliye şirketlerinin maliyetlerinin arttığı bir dönemde meydana geldi. Bu kesintiler önemli gecikmelere ve daha yüksek ulaşım maliyetlerine neden olurken küresel ticareti de olumsuz etkiledi.

En kurak dönemlerinden birini yaşayan Panama Kanalı'nda gemi geçişleri azalırken, Süveyş Kanalı da jeopolitik zorluklarla karşı karşıya. Bu birleşik aksaklıklar, küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığını ve deniz tedarik zincirlerinin korunmasının önemini tekrar ortaya koydu.

Ekonomistler köprünün yeniden inşa çalışmaları çok uzun sürmediği takdirde ekonomiye etkinin sınırlı kalabileceği görüşünde.