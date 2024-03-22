Japonya’da kura müdahale tartışmaları sürüyor

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yendeki zayıflığı durdurmak için yetkililerin döviz piyasasına müdahalede bulunma olasılığı sorulduğunda, döviz müdahalesi olasılığı hakkında yorum yapmanın zor olduğunu söyledi.



Suzuki bu yorumu, Japonya Merkez Bankası'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımına gideceği beklentileri ve Japon hükümet yetkililerinin çene çalma çabalarından destek bulan yenin dolar karşısında istikrar kazanması üzerine yaptı.



Dolar, Japon para biriminin Asya ticaretinde yükselmesi ve bu haftaki BOJ politika değişikliğinin ardından ağır kayıplarının bir kısmını tersine çevirmesinin ardından yen karşısında %0,28 artışla 151,655 seviyesine yükseldi. Şu sıralarda 151,52'den işlemk görüyor.



Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Suzuki, para birimlerinin temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesinin önemli olduğunu ve yetkililerin bu hareketleri "yüksek bir aciliyet duygusuyla" yakından izlediğini söyledi.



Suzuki, "Döviz piyasası hakkında yorum yapmayacağımı söylediğim gibi, yorum yapması en zor olan döviz müdahalesi olasılığı hakkında yorum yapmaktan kaçınacağım" dedi.