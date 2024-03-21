Apara Gündem Merkez Bankası rezervleri 127,9 milyar dolar oldu
Giriş Tarihi: 21.3.2024 15:42 Son Güncelleme: 21.3.2024 15:42

Merkez Bankası rezervleri 127,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 127,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar azalışla 127 milyar 897 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 15 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolar azalışla 74 milyar 891 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 258 milyon dolar artışla 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle 130 milyar 533 milyon dolardan 127 milyar 897 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
02.02.202448.90586.538135.444
09.02.202448.56186.366134.927
16.02.202448.11686.092134.208
23.02.202449.27182.479131.750
01.03.202450.40880.511130.919
08.03.202452.74877.785130.533
15.03.202453.00674.891127.897

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Merkez Bankası rezervleri 127,9 milyar dolar oldu
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